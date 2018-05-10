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Два детских сада Башкирии получат миллионные гранты
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Два детских сада Башкирии получат миллионные гранты 

АиФ-Уфа 41 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Два детских сада Башкирии получат гранты из федерального бюджета, согласно конкурсному отбору о предоставлении субсидий юридическим лицам, организованном Министерством образования и науки России. Об этом сообщает Минобр республики.
В конкурсе приняли участие 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций региона.
Выплаты получат два детских сада: Центр развития ребенка Детский сад № 7 «Улыбка» г. Бирск, размер гранта — 1 млн рублей. И детский сад № 212 г. Уфа, размер гранта — 2 млн рублей.
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