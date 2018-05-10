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Свердловские власти увеличили бюджет, чтобы дети могли отдохнуть в лагерях
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Свердловские власти увеличили бюджет, чтобы дети могли отдохнуть в лагерях 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области увеличился бюджет, выделенный на летнюю оздоровительную кампанию. В этом году в лагерях смогут отдохнуть еще больше маленьких уральцев, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал».
В 2018 году на отдых маленьких уральцев в загородных лагерях выделено на 200 млн больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов на заседании правительства региона. «Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 миллиардов рублей. Из общей суммы более 1,4 миллиарда рублей — средства областного бюджета», — сообщил он.
Благодаря такой мере количество детей, которые смогут отдохнуть за городом, увеличится почти на 22 тысячи человек. Всего летом в лагеря отправятся более 376 тыс. маленьких свердловчан, из которых 55 тыс. — дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, отдохнуть смогут и дети-сироты, для них будут работать шесть загородных и один туристский лагерь. Также больше 1,5 тыс. ребят съездят на побережье Черного моря на традиционном «Поезде здоровья».
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