Увеличения финансирования оздоровительной программы позволит почти 400 тысячам детей отдохнуть в загородных лагерях Свердловской области

Увеличение объемов финансирования летней оздоровительной кампании в Свердловской области и перевод большинства загородных детских лагерей на четырехсменный режим работы позволят отправить летом 2018 года отдыхать более 376 тысяч юных уральцев — это почти на 22 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Об этом заявил и.о. губернатора Алексей Орлов 10 мая на заседании правительства региона.

«Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 миллиардов рублей — почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. Из общей суммы более 1,4 миллиарда рублей — средства областного бюджета», — сообщил он.

Заместитель губернатора региона Павел Креков доложил о том, что благодаря этим мерам, летом 2018 года в Свердловской области в загородных лагерях смогут отдохнуть и набраться сил не меньше 55 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также будет организован отдых для детей-сирот в шести загородных оздоровительных лагерях и в одном туристском лагере. Кроме того, более полутора тысяч юных жителей нашего региона отправятся в летние месяцы на черноморское побережье на традиционном «Поезде здоровья».

Алексей Орлов напомнил участникам заседания о том, что ответственность за безопасное и качественное проведение летней оздоровительной кампании лежит на каждом из членов правительства и руководителей муниципалитетов. По его словам, в центре внимания сегодня должны быть, прежде всего, вопросы противопожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение санитарных требований и правил перевозки детей. Также необходимо ответственно подойти к организации досуга в летних лагерях, подбору персонала, к сохранению и развитию инфраструктуры для загородного отдыха юных свердловчан.

Еще одной темой, поднятой сегодня на заседании правительства, стала необходимость усиления мер пожарной безопасности в Свердловской области. Алексей Орлов напомнил, что приближается пора лесных пожаров. Главы муниципалитетов, по его словам, должны держать под особым контролем эти вопросы, оперативно реагировать на появление очагов возгорания и вести активную разъяснительную работу с жителями городов и сел Среднего Урала.