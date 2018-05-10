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В Башкирии 10-летний мальчик разбил голову, упав с качелей
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В Башкирии 10-летний мальчик разбил голову, упав с качелей 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В разгар празднования Дня Победы в Янауле произошло ЧП. На глазах у горожан в местном парке с цепных качелей упал 10-летний мальчик. Ребенок получил серьёзные травмы, к нему бросились на помощь прохожие и вызвали скорую помощь.
— Мальчишка был с друзьями, родителей с ними не было. Они бегали, веселились. Потом мальчик сел на качели, стал раскачиваться и упал. Понадобилась помощь медиков, его сразу же увезли в больницу, — рассказали очевидцы.
Школьнику сделали рентген и назначили лечение.
— Мальчик поступил к нам в состоянии средней тяжести. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он под наблюдением врачей, стабилен, — пояснили в центральной районной больнице.
Происшествие жители Янаула бурно обсуждали в соцсетях и даже подняли вопрос о том, что опасные качели нужно убрать.
— Не раз уже падали дети с них! Пора менять качели на старые, такие, как в нашем детстве были. А то не избежать беды, — возмущаются горожане.
По словам представителей администрации, аттракцион соответствует всем нормам.
— Качели установили в прошлом году в рамках программы «Городская среда». Их поставили взамен старых, которые морально устарели и не отвечали требованиям безопасности, — рассказали в местной мэрии. — Здесь больше проблема в том, что детей оставляют без присмотра. К тому же ребята не знают элементарной техники безопасности. А получить травму можно где угодно.
Ситуация с пострадавшим ребенком сейчас на контроле у главы городской администрации. Чиновники навещали мальчика и пообещали выяснить, что стало причиной несчастного случая.
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