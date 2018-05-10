В семи регионах РФ не хватает мест в детсадах

В России проводится работа по ликвидации очередей в детские сады. В настоящее время, уже в 72 регионах властям удалось обеспечить 100-процентную доступность мест в дошкольных учреждениях для детей от трех лет.

К началу 2018 года, очередей в детские сады уже почти не осталось. Об этом свидетельствуют данные Минобрнауки , пишут «Известия»

В настоящее время в министерстве контролируют вопрос о достижении 100-процентной доступности дошкольного образования. По данным Росстата, в течение прошлого года в России работали 990 частных дошкольных организаций.

Сегодня же в 72 регионах очередей нет совсем. В шести регионах доля доступности превышает 97%. Проблемы остаются в семи регионах.

По словам первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, несмотря на то, что в России появилось достаточное количество детсадов, качество присмотра за детьми бывает на низком уровне.

На сегодняшний день, проблемы с доступностью мест в детских садах наблюдается в семи регионах страны. Здесь значение показателя менее 95%. Самые большие очереди наблюдаются в Республике Ингушетии (доступность 70,3%). Затем следуют Республики Дагестан (81,8%), Крым (83%), Бурятия (92,5%) и Тыва (93,4%), Забайкальский край (94,4%). Семерку замывает Республика Северная Осетия — Алания (94,7%).