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Многодетную мать из Оренбуржья осудили за смерть ребенка
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Многодетную мать из Оренбуржья осудили за смерть ребенка 

ProOren 6 минут назад
Фото: ProOren
Оренбургский районный суд вынес приговор женщине за причинение смерти по неосторожности: она случайно задушила своего новорожденного ребенка.
Суд установил, что многодетная мать кормила ребенка грудью и заснула, вследствие чего закрыла дыхательные пути младенца. В результате ребенок задохнулся.
В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину и сожалела о случившемся. Согласно действующему законодательству, родители обязаны защищать права своих детей и заботиться об их безопасности.
Суд учел смягчающее обстоятельство — наличие у подсудимой пятерых малолетний детей — и назначил ей наказание в виде года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
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