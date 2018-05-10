Какой специалист нужен? Как быть родителям, если ребёнок «проблемный»

Если его примут, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних получат право направлять детей на психологическую и медицинскую диагностику без согласия родителей. Речь идёт о случаях, когда сам ребёнок представляет социальную опасность. Кроме того, родителей, если будут упорствовать и защищать своё «опасное» дитя, предлагают штрафовать.

Предложение изменить закон поступило в Госдуму через месяц после нападения в пермской школе № 127. Оказалось, что один из подследственных — парень, у которого с раннего детства были проблемы с поведением. Мы решили узнать, как родителям понять, что их ребёнку нужна помощь специалистов, куда обратиться за консультациями и сколько на всё это есть времени.

Речь или поведение?

В редакцию «АиФ-Прикамье» обратилась мама пятилетнего мальчика. Ольга Шилова (имя изменено по просьбе женщины. — Авт.) с мужем и сыном живёт в одном из районов Прикамья.

«Наш Саша очень умный и добрый мальчик, но у него есть проблемы с речью — он не выговаривает несколько букв. В садике логопед с нами не занимался, и мы ходили к платному специалисту два раза в неделю. Это дорого, и нам посоветовали попросить в садике направление на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Если бы специалисты признали, что нужна помощь, появился бы шанс попасть в логопедическую группу, — рассказывает Ольга. — Идея была хорошей, потому что в специализированных группах логопед занимается три раза в неделю индивидуально, есть групповые занятия. Был шанс подкорректировать у сына речь».

Но всё пошло не так.

«Вам надо думать не о том, как ребёнок говорит, а первым делом о его поведении. Ему сложно сосредотачиваться и длительное время выполнять задания. Из-за особенностей нервной системы ему в первую очередь нужна помощь специалистов — психолога и дефектолога — и специальная образовательная программа (как вариант — специальный детсад)», — гласил вердикт психиатра ПМПК.

Члены комиссии предложили подписать заключение, но мама не решалась: бумагу вложат в личное дело в садике, а там такой «диагноз» психиатра. В ПМПК же сказали, что без подписи под заключением специалисты из системы образования помогать не смогут.

После подписи Сашу повели в единственный в районе коррекционный детсад, но туда его не взяли, так как не было медицинских показаний. В «своём» садике ни дефектолога, ни психолога не было, а логопед мог приступить к занятиям с мальчиком только со следующего года. При этом времени на подготовку к школе осталось мало, а значит, высок риск, что в школе у ребёнка начнутся конфликты с ровесниками, и адаптация будет проходить сложнее.

Критично оценивать

Чтобы проблемы в развитии не стали сюрпризом, родителям нужно критично оценивать своего ребёнка. Если что-то в нём настораживает, не стоит надеяться, что всё пройдёт само собой. Психологи говорят, что есть стандартные нормы развития ребёнка: когда он должен начать ходить, говорить и т. п. Это не означает, что у вашего малыша всё должно быть именно в эти сроки, но на них стоит ориентироваться.

«Первое, на что надо обращать внимание, — это речь. Если вы заметили, что она сильно отличается от того, что должно быть у ребёнка в этом возрасте, идите к неврологу, а если надо, то и к дефектологу, — считает психолог Елизавета Фалина. — Если ребёнок в течение долгого времени не может научиться складывать пирамидку, строить башню, есть ложкой — это тоже повод обратиться к специалисту. Если замечаете, что он не хочет контактировать с другими ребятами, а предпочитает одиночество, монотонно занимается каким-нибудь делом, повторяет одни и те же движения, ходит по кругу, носит одну и ту же одежду и не соглашается переодеваться — это тоже звоночек, чтобы обратиться к психиатру».

По словам эксперта, если ответ специалиста не удовлетворил, нужно пойти ещё к одному, чтобы сформировать более полную картину. Психиатры, неврологи, психологи, дефектологи готовы помогать. И чем раньше родители обратят внимание врача на то, что тревожит в ребёнке, тем больше шансов компенсировать недостаток и нормально социализировать малыша.

Куда ещё обратиться?

Для помощи детям с особенностями в развитии с 2016 года в крае работает Служба ранней помощи (в структуре Центра комплексной реабилитации инвалидов). Там помогают детям с самыми разными отклонениями от нормы, касающимися неврологии и психиатрии. Филиалы есть в Дзержинском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми, а также в Краснокамске, Лысьве, Чайковском, Березниках и Юсьве.

«Мы принимаем ребят со всего края. На сайте нужно скачать форму опросника, заполнить и прислать нам. Форма очень подробная — в ней более 250 вопросов. На основании ответов мы проведём первичную диагностику и пригласим родителей с ребёнком на встречу», — рассказала руководитель Службы ранней помощи Центра комплексной реабилитации инвалидов Пермского края Яна Боброва.

После этого специалисты составляют индивидуальную программу занятий и подробную инструкцию для родителей, как именно с ребёнком заниматься. Два месяца каждую неделю детей приводят на занятия в центр. Если нужно, программу продлевают. Главная задача на этом этапе — точно установить причину отклонения в развитии, восстановить нарушенную функцию и научить родителей проводить занятия с ребёнком.

«У любой функциональной системы (речь, движение, память, мышление и т. п.) есть своя критическая зона развития. Поэтому важно как можно раньше обращаться за помощью. С каждым последующим месяцем шансов её исправить всё меньше. Поэтому в Службе ранней помощи принимаем детей в возрасте до 3,5 лет. После четырёх речь уже идёт не о коррекции развития, а о реабилитации ребёнка с проблемами», — говорит директор Центра комплексной реабилитации инвалидов Пермского края Владимир Бронников.

Нужно объединить усилия ведомств

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин

«Каждое ведомство считает, что у него есть своя служба раннего вмешательства или ранней помощи. Но пока все занимаются своей узко направленной работой. К примеру, по линии Министерства образования и науки специалисты выявляют, какая образовательная программа нужна конкретному ребёнку — стандартная или коррекционная. В поликлиниках специалисты устанавливают ребёнку медицинский диагноз, если для этого есть основания. При этом по конкретному ребёнку не складывается целостная картина, хотя отклонения от нормы в развитии, поведении есть. Так как прямой задачи выявить все особенности развития нет, специалисты могут их просто пропустить и, как следствие, упустить.

В краевом Центре комплексной реабилитации инвалидов мы создали Службу ранней помощи, чтобы как раз объединить усилия всех ведомств, создать команду из специалистов всех отраслей. Они тестируют ребёнка по всем параметрам и выдают рекомендации, которые являются основой, техническим заданием для всех специалистов (системы здравоохранения, образования, да и для самих родителей)».

Специалисты есть, и их достаточно

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина

«Детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучают и воспитывают по адаптивным образовательным программам. К этой категории относят дошколят с недостатками в физическом или психологическом развитии. В 2017 году детские сады края посещали 7614 ребят с ОВЗ, в том числе 1142 ребёнка-инвалида. Образовательные услуги по адаптивным программам, кроме региональной столицы, оказывают в девяти специализированных детских садах края (в Березниках, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Краснокамске и Чайковском). Работают 262 группы компенсирующей направленности для ребят с нарушениями речи и психического развития, в 362 садиках есть условия для инклюзивного образования.

Услуги дефектолога нужны не всем детям с ОВЗ, а только тем, у кого есть задержка психического развития и с нарушением интеллекта. Для них открыты 62 группы с адаптивными программами, в которых работают 73 штатных дефектолога. В эти группы ходят 932 ребёнка. Всего в садиках края работают 710 штатных логопедов и 337 психологов (без учёта совместителей). Чтобы с ребёнком занимались узкие специалисты бесплатно, нужно обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию в своём районе».