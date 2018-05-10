Жителей Алтая призывают ответственно подходить к выбору няни для ребенка

СУ СКР по Республике Алтай призывает жителей ответственно подходить к выбору няни для ребенка.

Следственная практика по стране свидетельствует о том, что родители редко обращаются в правоохранительные органы из-за жестокого обращения няни с ребенком. Они просто увольняют недобросовестный персонал.

Также, по информации министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, в регионе не ведется учет лиц, которые предоставляют услуги по присмотру за детьми, а подобная деятельность не лицензируется (а значит, практически не контролируется).

О ненадлежащем оказании услуг и о фактах жестокого обращения с детьми можно сообщать по телефонам: 8-913-999-9072 (круглосуточно, дежурный по следственному управлению); 8-388-22-4-95-96 или 121 (телефонная линия «Ребенок в опасности»).