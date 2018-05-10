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В Мурманске выясняют причины смерти младенца в больнице
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В Мурманске выясняют причины смерти младенца в больнице 

РИА Новости 1 час назад
МУРМАНСК, 10 мая — РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят доследственную проверку по факту смерти в больнице города Апатиты девятимесячного ребенка, который, по предварительным данным, скончался от инфекции, сообщили в региональном СУ СКР.
Информация о гибели ребенка поступила в следственный отдел по Апатитам 4 мая. Сообщалось о том, что ребенок 2017 года рождения скончался в реанимации Апатитско-Кировской горбольницы, куда его доставила бригада скорой медицинской помощи.
"В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что погибший мальчик воспитывался в благополучной семье, был обеспечен всем необходимым, проходил плановые медицинские обследования. Предварительно, причиной смерти малолетнего ребенка выступает приобретенная генерализованная инфекция, повлекшая за собой отек головного мозга", — говорится в сообщении.
Следователи уже опросили родственников, участкового педиатра, врачей скорой медицинской помощи, изъята вся необходимая медицинская документация.
"В рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медицинских работников при оказании медицинской помощи малолетнему. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.
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