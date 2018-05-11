Нарушения градостроительного законодательства выявлены в Нижегородской области

Нарушения градостроительного законодательства со стороны органов местного самоуправления выявила региональная прокуратура в Володарском и Арзамасском районах. По данному факту возбуждено четыре административных дела. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.

В частности, в ходе проведенной проверки было установлено, что администрация Арзамаса нарушила установленный срок принятия решения о продлении срока действия разрешений на строительство по заявлениям застройщиков. Аналогичный факт вскрылся и в Володарском районе. Там местная администрация выдавала застройщикам разрешения на ввод домов в эксплуатацию с нарушенным сроком.

Главам данных муниципальных образований внесены представления. В Арзамасе меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, в Володарском районе должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Напомним, в Кстовском районе в отношении застройщика жилых домов возбуждено уголовное дело.