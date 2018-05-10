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Опасная для детей информация выявлена в Нижегородской области
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Опасная для детей информация выявлена в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нарушения закона в работе образовательных организаций, учреждений спорта, культуры, общепитания и распространителей печатной продукции выявила прокуратура Нижегородской области в 1 квартале 2018 года, сообщается на сайте ведомства.
В частности, в компьютерных клубах Приокского и Сормовского районов и Шахуньи у детей был свободный доступ к ресурсам, содержащим запрещенную информацию. Также защиты детей от опасной информации не было в ряде образовательных и иных детских организациях. Нарушения имелись даже в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева и Нижегородской государственной областной библиотеке.
А в Павловском районе в одном из магазинов города реализовывалась печатная продукция, содержащая серию заданий, способных негативно повлиять на психику детей. По мнению экспертов, агрессия могла быть перенесена ребенком на любые неживые и живые объекты, в том числе на самого себя.
Всего по результатам проведенной проверки выявлено свыше 250 нарушений, 10 лиц привлечены к административной ответственности.
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