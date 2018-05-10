Прокуратура: сломавшему ключицу ребенку в детсаду под Иркутском не оказали медпомощь

ИРКУТСК, 10 мая. / ТАСС /. Прокуратура Иркутской области обязала через суд детский сад села Тихоновка в Боханском районе возместить ущерб, причиненный 5-летней воспитаннице, которой воспитали не вызвали скорую помощь после перелома ключицы, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Направлено в суд исковое заявление о взыскании с дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней в размере 50 тыс. рублей. Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, воспитанница детсада во время игры столкнулась с другим ребенком, упала и получила телесные повреждения, в том числе закрытый перелом правой ключицы. «При этом воспитатель, хотя и присутствовала в группе, непосредственно действий, направленных на присмотр за детьми, не осуществляла. Кроме того, после получения телесного повреждения ребенком руководством детского сада не было организовано оказание первой медицинской помощи, не осуществлена его доставка в медицинскую организацию, не вызвана служба скорой помощи», — подчеркивают в надзорном ведомстве.