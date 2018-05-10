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Прокуратура: сломавшему ключицу ребенку в детсаду под Иркутском не оказали медпомощь
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Прокуратура: сломавшему ключицу ребенку в детсаду под Иркутском не оказали медпомощь 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области обязала через суд детский сад села Тихоновка в Боханском районе возместить ущерб, причиненный 5-летней воспитаннице, которой воспитали не вызвали скорую помощь после перелома ключицы, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Направлено в суд исковое заявление о взыскании с дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней в размере 50 тыс. рублей. Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, воспитанница детсада во время игры столкнулась с другим ребенком, упала и получила телесные повреждения, в том числе закрытый перелом правой ключицы. «При этом воспитатель, хотя и присутствовала в группе, непосредственно действий, направленных на присмотр за детьми, не осуществляла. Кроме того, после получения телесного повреждения ребенком руководством детского сада не было организовано оказание первой медицинской помощи, не осуществлена его доставка в медицинскую организацию, не вызвана служба скорой помощи», — подчеркивают в надзорном ведомстве.
По требованию прокуратуры сотрудники детсада привлечены к дисциплинарной ответственности.
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