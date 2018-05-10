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«У нас паника на все село!» В деле об уральском детсаде, где с воспитанницы силой снимали трусы, новый поворот
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«У нас паника на все село!» В деле об уральском детсаде, где с воспитанницы силой снимали трусы, новый поворот 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам других родителей воспитанников детского сада в селе Аятское, подобного произойти просто не могло. По их мнению, речь идет о личном конфликте мамы девочки и воспитателя.
Напомним, ранее одна из жительниц села рассказала «ФедералПресс» шокирующую историю об издевательствах над ее дочерью в местном детском саду. Женщина написала заявления в детский сад, полицию, прокуратуру и другие инстанции о том, что два года назад на ее дочь напали мальчики из группы и силой сняли с девочки трусы. Воспитателя во время тихого часа в спальне не было. Рассказала об истории женщина не сразу, а якобы после того, как в общем родительском чате о подобных случаях стали рассказывать родители других девочек.
Корреспондент «ФедералПресс» пообщался с мамой другого воспитанника детского сада. По ее словам, никаких подобных заявлений в родительском чате якобы не было. «У них может быть есть какие-то личные неприязни. Но мы то при чем здесь? Мы молчали: если бы она только на воспитателя, то разбирайтесь сами. Но когда грязь полилась на наших детей… Опозорили все наше село, школу, детский сад. По поводу того, что по четыре человека мальчики стягивали трусики, — такого не было. И сейчас мы, родители, будем это доказывать: уже написали письмо в управление образования, пойдем дальше. Пришли сегодня в полицию, нас уже ждут. Про наш случай уже всем известно. У нас паника на все село! Все воспитатели на таблетках, от них пахнет корвалолом. Сейчас затронуты права наших детей. Мы, родители, этого не допустим. В группе 22 человека, а она одна», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» мама одного из воспитанников детсада.
Она также уточнила, что у данного воспитателя никто из детей нос во время прогулки не ломал. По словам женщины, другие родители уже написали письмо в управление образования и планируют пожаловаться в полицию и Следственный комитет.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту «ФедералПресс» рассказали, что работа по заявлению местной жительницы об издевательствах в детском саду продолжается. В присутствии родителей, воспитателей или психологов уже были опрошены воспитанники дошкольного учреждения. Также проверки проводит Следственный комитет.
Фото: из личного архива героини материала.
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