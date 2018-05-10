Лагерь по программе «Московская смена-2018» будет работать в районе Коньково в июне

В этом году московские школьники вновь отдохнут по программе бесплатного отдыха «Московская смена». В первый день лета детский городской лагерь заработает на базе школы № 49 в районе Коньково. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Лагерь будет работать с 1 по 29 июня в школьном корпусе по адресу: улица Бутлерова, дом 38а. Уточняется, что заявления на участие в «Московской смене» принимаются до 30 мая 2018 года.

Напомним, целью программы «Московская смена» является организация отдыха ребят от 7 до 14 лет, которые не собираются летом покидать Москву. В этом году программа будет реализована на базе 247 учреждений, в том числе в 132 школах, 28 спортшколах Департамента спорта и туризма, 87 учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения.

Участники «Московской смены» под руководством педагогов посетят экскурсии, получат новые знания, позанимаются спортом, а также освоят различные полезные навыки. Для детей будет организовано трехразовое питание.