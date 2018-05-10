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Ребенок выпал из кресла аттракциона в Ивановской области
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Ребенок выпал из кресла аттракциона в Ивановской области 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после травмирования 11-летней девочки на аттракционе в городе Родники Ивановской области. Ребенка госпитализировали, сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по Ивановской области.
"По факту падения ребенка с аттракциона возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным следствия, 9 мая в парке города Родники Ивановской области 11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение Иванова", — сказали в пресс-службе.
Сейчас сотрудники следственного управления осматривают место происшествия, ведут изъятие документации, допрос свидетелей происшествия. Назначены необходимые экспертизы.
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