Ребенок выпал из кресла аттракциона в Ивановской области

МОСКВА, 10 мая. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено после травмирования 11-летней девочки на аттракционе в городе Родники Ивановской области. Ребенка госпитализировали, сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по Ивановской области.

"По факту падения ребенка с аттракциона возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным следствия, 9 мая в парке города Родники Ивановской области 11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение Иванова", — сказали в пресс-службе.

Сейчас сотрудники следственного управления осматривают место происшествия, ведут изъятие документации, допрос свидетелей происшествия. Назначены необходимые экспертизы.