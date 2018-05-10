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В Ивановской области школьница выпала из кресла карусели
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В Ивановской области школьница выпала из кресла карусели 

РИА Новости 1 час назад
БРЯНСК, 10 мая — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после того, как школьница выпала из карусели в Ивановской области, девочка госпитализирована, сообщает СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел 9 мая этого года в парке города Родники Ивановской области.
"По данным следствия, 11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение областного центра", — говорится в сообщении.
По факту падения ребенка с аттракциона возбуждено уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», говорится в сообщении.
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