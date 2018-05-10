В Ивановской области школьница выпала из кресла карусели

Инцидент произошел 9 мая этого года в парке города Родники Ивановской области.

"По данным следствия, 11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение областного центра", — говорится в сообщении.

По факту падения ребенка с аттракциона возбуждено уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», говорится в сообщении.