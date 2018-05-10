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Разнообразие народного искусства открыли для себя школьники из Сокола
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Разнообразие народного искусства открыли для себя школьники из Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Учащиеся школы № 1249 в Чапаевском побывали на экскурсии в национальном центре культуры и традиций «Российский подарок». По словам организаторов поездки, детей поразило огромное количество видов народного искусства, а также техник в рамках каждого из них.
— Например, необычна морозная хохлома серебряной цветовой гаммы или зеленая хохлома, синяя, цветная гжель, изделия из стекла, из янтаря и других камней и минералов и многое другое — все это запомнилось детям, и мы обязательно посетим эту выставку еще не раз, — поделились в администрации образовательного учреждения.
На память о выставке дети получили миниатюрных матрешек. (жм)
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