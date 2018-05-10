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В Петербурге после массового отравления в детсаду возбудили уголовное дело
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В Петербурге после массового отравления в детсаду возбудили уголовное дело 

Газета.Ru 1 час назад
После массового отравления в детском саду Санкт-Петербурга по итогам проверки правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.
"В ходе проверки установлено, что сотрудниками детского сада нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
Ранее сообщалось, что в детском саду N111 Невского района Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
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