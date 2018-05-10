Открытки для ветеранов изготовили маленькие жители Войковского

Патриотическая акция «Открытка ветерану» состоялась в детском саду школы № 717 Войковского района в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

— Акция проводилась с целью привития детям патриотизма и уважительного отношения к ветеранам, — сообщили в администрации школы. — Малышами подготовительной группы совместно с воспитателем были изготовлены поздравительные открытки. Дети старались делать все аккуратно, были очень увлечены своей работой.

Поздравительные открытки от малышей после занятия были вручены ветеранам. (жм)