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Открытки для ветеранов изготовили маленькие жители Войковского
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Открытки для ветеранов изготовили маленькие жители Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Патриотическая акция «Открытка ветерану» состоялась в детском саду школы № 717 Войковского района в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
— Акция проводилась с целью привития детям патриотизма и уважительного отношения к ветеранам, — сообщили в администрации школы. — Малышами подготовительной группы совместно с воспитателем были изготовлены поздравительные открытки. Дети старались делать все аккуратно, были очень увлечены своей работой.
Поздравительные открытки от малышей после занятия были вручены ветеранам. (жм)
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