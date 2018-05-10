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Путевки в детские лагеря в Карелии стоят от 28 до 58 тысяч рублей
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Путевки в детские лагеря в Карелии стоят от 28 до 58 тысяч рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Чиновники планируют, что отдохнуть летом смогут около 30 процентов карельских детей.
Министр образования республики Карелия Александр Морозов рассказал на заседании правительства Карелии о подготовке к летней оздоровительной кампании, сообщает обозреватель портала «Карельские Вести» из зала заседаний правительства РК.
По его словам, всего из республиканского бюджета планируется истратить на детский отдых около 69 млн рублей, что соответствует уровню прошлого года. Вместе с деньгами предприятий и родителей на летнее оздоровление детей планируется зрасходовать 210 млн рублей. Предполагается, что за счёт всех источников финансирования смогут отдохнуть 19955 детей или 29,3 процента от общей численности школьников. Это немного больше, чем в прошлом году.
Морозов назвал стоимость путевок для детей. В карельских стационарных лагерях стоимость путевок варьируется от 28,350 до 58 тысяч рублей, в лагерях дневного пребывания — 5187 рублей, в палаточных лагерях — 39 тысяч рублей. В Карелии осталось 4 специализированных профильных детских лагерях. В Краснодаре детей готовы принять за 41,7 тысячи рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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