В Карелии 210 млн рублей направят на отдых детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 мая. / ТАСС /. Около 210 млн рублей в Карелии направят на организацию отдыха детей в текущем году. Школьники, в том числе, отправятся в лагеря на юг России, сообщил в четверг министр образования республики Александр Морозов на заседании правительства региона.

"В целом в бюджете Республики Карелия на оздоровительную кампанию в этом году предусмотрено 68,9 млн рублей, что соответствует уровню прошлого года. Всего в 2018 году, по оперативным данным, на оздоровительную кампанию запланировано 210 млн рублей, что также находится на уровне предыдущего года", — сказал Александр Морозов и уточнил, что деньги выделяются из разных источников.

По его словам, отдыхом планируется охватить 19955 детей (30% от общей численности школьников региона), против 19887 человек в 2017 году. «На 10 мая отдохнул уже 261 ребенок, в том числе в четырех специализированных профильных лагерях 217 детей, в „Артеке“, „Сириусе“, „Смене“ отдохнули 44 ребенка, в „Орленке“ сейчас находятся десять школьников из Карелии», — сказал министр.

Кроме этого, по словам Морозова, в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края планируется закупить 780 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министр образования республики отметил, что на 6 мая карельский реестр содержит данные о 237 организациях детского отдыха, которые планируют проведение различных лагерных смен. В преддверии оздоровительной кампании проведено 325 профилактических мероприятий вместе с различными контролирующими органами на предмет безопасности. «В целях обеспечения жизни и здоровья детей на воде проводится освидетельствование пляжей и мест купания. Кроме того, с 10 апреля по 30 ноября Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит акцию „Не допустим гибель детей на водоемах“, в купальный сезон пройдет месячник безопасности на водных объектах», — отметил он.