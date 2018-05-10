В Измайлове вспомнили детей, воевавших во время Великой Отечественной войны

Учащиеся школ района Измайлово посетили урок мужества, посвященный Дню Победы.

Библиотека №83 во вторник, 8 мая, провела урок мужества «Маленькие герои большой войны». Вся программа была посвящена великому подвигу нашего народа в победе над фашизмом, поразительному мужеству и героизму людей предвоенного поколения.

Во время урока дети показали литературно-музыкальную композицию «Слава воину-защитнику», а сотрудники библиотеки рассказали о книгах, посвященных Великой Отечественной войне.

Школьники услышали рассказ о детях, внесших свой бесценный вклад в победу над врагом — пионерах-героях, просмотрят видеоролик «Детство, опаленное войной». Кроме того на этой встрече состоялась акция «Читаем детям о войне». В стенах библиотеки читали отрывки из книги Веркина Э. Н. «Облачный полк» и Миксона И. Л. «Жила, была».