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В Измайлове вспомнили детей, воевавших во время Великой Отечественной войны
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В Измайлове вспомнили детей, воевавших во время Великой Отечественной войны 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся школ района Измайлово посетили урок мужества, посвященный Дню Победы.
Библиотека №83 во вторник, 8 мая, провела урок мужества «Маленькие герои большой войны». Вся программа была посвящена великому подвигу нашего народа в победе над фашизмом, поразительному мужеству и героизму людей предвоенного поколения.
Во время урока дети показали литературно-музыкальную композицию «Слава воину-защитнику», а сотрудники библиотеки рассказали о книгах, посвященных Великой Отечественной войне.
Школьники услышали рассказ о детях, внесших свой бесценный вклад в победу над врагом — пионерах-героях, просмотрят видеоролик «Детство, опаленное войной». Кроме того на этой встрече состоялась акция «Читаем детям о войне». В стенах библиотеки читали отрывки из книги Веркина Э. Н. «Облачный полк» и Миксона И. Л. «Жила, была».
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