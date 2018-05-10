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Куда отправить ребенка этим летом: в Костроме проведут ярмарку путевок
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Куда отправить ребенка этим летом: в Костроме проведут ярмарку путевок 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме пройдет фестиваль-выставка летних путевок, активного отдыха и событийного туризма, где горожане смогут найти занятия для своих детей на время летних каникул, сообщает городская администрация. Здесь вы найдете лучшие туристические предложения детских и молодёжных лагерей, активного отдыха.
Фестиваль пройдет 11 и 12 мая в молодёжном комплексе «Пале» и парке «Центральный». В нем примут участие все учреждения, которые занимаются организацией летнего отдыха.
В большом зале «Пале» выставку можно посетить 11 мая с 14:00 до 19:00 и 12 мая с 12:00 до 18:00. Вас ждет выставка летних профильных смен и программ для детей и молодёжи, презентация интерактивных летних программ, активного отдыха для семей и молодежи. Кроме того, здесь вы увидите предложения туристических баз, туристических агентств, туроператоров.
В арт-кафе пройдут мастер-классы и игротеки фестиваля «Играючи!».
В парке «Центральный» 12 мая с 12:00 до 18:00 пройдут открытые соревнования, показательные выступления: лазертаг, тир, слэклайн, парковые игры.
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