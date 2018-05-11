В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовно дело после смерти четырехлетнего мальчика в детской инфекционной больнице Санкт-Петербурга, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по городу. Ночью 12 апреля в детской инфекционной больнице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга умер четырехлетний мальчик. По предварительным данным следствия, ребенок умер от генерализованной вирусной инфекции. "Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по факту смерти в больнице четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении. Комиссия экспертов даст оценку действиям медиков, отметили в пресс-службе.