Ещё
В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовно дело после смерти четырехлетнего мальчика в детской инфекционной больнице Санкт-Петербурга, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по городу.
Ночью 12 апреля в детской инфекционной больнице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга умер четырехлетний мальчик. По предварительным данным следствия, ребенок умер от генерализованной вирусной инфекции.
"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по факту смерти в больнице четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.
Комиссия экспертов даст оценку действиям медиков, отметили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
В Петербурге возбудили уголовное дело после заболевания 35 воспитанников детсада Прокуратура: сломавшему ключицу ребенку в детсаду под Иркутском не оказали медпомощь Полиция Китая задержала усыновившую 118 детей женщину по обвинению в вымогательстве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах10
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети46
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле1
Что стало с Мариной Влади9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение