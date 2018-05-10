Ямальские детские сады вошли в топ-1000 лучших в России

На Ямале 19 детских учреждений вошли в список топ-1000 «Образцовый детский садов России». Рейтинг лучших детских садов ежегодно составляет жюри конкурса-смотра «Образцовый детский сад — 2018». При оценке учитывается инновационный подход руководства и педагогического состава к работе с детьми. Для участия в конкурсе сотрудники детских садов и групп дневного пребывании отправляют на сайт презентацию или видео, в которых рассказывают об особенностях работы и успешных образовательных проектах.

В 2018 году за звание образцово показательного детского сада и возможность получить денежный приз на модернизацию поборолись 42 тыс. учреждений для дошколят со всей России. Финалистами стали только тысяча. Из них 19 — ямальские бюджетные детские сады. Хотя в конкурсе могут участвовать организации любой формы собственности.

В список лучших вошли: детский сад «Крылышки» в Салехарде, «Руслан», «Ёлочка», «Снегурочка» (Новый Уренгой), «Оленѐнок» (п. Тазовский), «Сказка» (п. Газ-Сале), «Северяночка» (с. Гыда), «Буратино» (с. Красноселькуп), «Брусничка» (с. Белоярск), «Журавлѐнок» (г. Надым), «Золотой петушок» (пгт. Пангоды), «Ромашка», «Золотой ключик», «Умка» (г. Ноябрьск), «Радость», «Солнышко», «Теремок» (Губкинский), «Берёзка» (п. Пурпе), «Улыбка» (п. Ханымей).

Источник фотографии: ok.design