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Кристина Ш., февраль 2013, Саратовская область ВНИМАНИЕ! В СЕМЬЕ!
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Кристина Ш., февраль 2013, Саратовская область ВНИМАНИЕ! В СЕМЬЕ!
РИА Новости
2 часа назад
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Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.
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