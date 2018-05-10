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Детский сад для 350 малышей откроется в Некрасовке летом
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Детский сад для 350 малышей откроется в Некрасовке летом 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Трехэтажный детский сад, рассчитанный на 350 малышей и расположенный на участке № 1 в 11-м квартале Некрасовки, планируется открыть в этом году.
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Здание уже построено, готов фасад, смонтированы наружные инженерные системы, выполнена чистовая отделка, — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев. — Завершается благоустройство территории и поставка оборудования. Детский сад планируется ввести летом.
Здание рассчитано на комфортное пребывание там детей с ограниченными возможностями здоровья, для этих целей установлено два лифта. Планируется, что в детском саду смогут одновременно находиться 14 групп по 25 малышей в каждой. Во всех группах между игровой и спальней предусмотрена раздвижная перегородка для объединения их в единое пространство.
Помимо помещений для детских групп, в здании расположатся медицинский кабинет, столовая, зал для музыкальных занятий и детских утренников, физкультурный зал с кладовой для хранения спортинвентаря, кружковая для развивающих занятий, кабинеты администрации, педагога-психолога и учителя-логопеда.
Также благоустроят и прилегающую территорию: там разместятся 14 площадок для прогулок с теневыми навесами, площадка для наблюдения за живой природой, две физкультурные площадки и беговая дорожка. А вокруг здания появятся газоны, цветники, кустарники и деревья.
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