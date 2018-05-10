В Выхине-Жулебине состоялся спектакль «8 мая 45-го»

Спектаклем «8 мая 45-го» посвященным детям, пережившим войну, тем, кто ждал возвращения с фронта своих родных и близких, детям, которые работали наравне со взрослыми, тем, кто приближал Победу, несмотря на свой юный возраст, пришли поздравить ветеранов ВОВ ребята из театрально-музыкального коллектива «Лучики» ГБОУ школа № 1935. Спектакль открывался стихами замечательного советского поэта Юлии Друниной , которая, прибавив два года к своему возрасту, ушла на фронт.

Продолжали концерт участники Детского социального благотворительного проекта ГБОУ школа № 1359, которые исполнили ряд музыкальных произведений, таких, как «Солнечный круг», «Мальчишки-мужчины», песню «Дети войны», «Казаки в Берлине». Прозвучали стихи о войне, о событиях на фронте. И, в завершении, учащиеся 4 класса показали литературно — музыкальную композицию «Бессмертный полк», чем вызвали слезы сопереживания у ветеранов ВОВ. Данный концерт показывает, что не прервется связь поколений, что никто не забыт, и память о былых временах, героях войны живет в сердцах нынешнего молодого поколения. (нд)