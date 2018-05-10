Болезнь и вера: если заболел ребенок, мы не должны отступать ни на шаг

Все, что уже произошло, дано человеку свыше, в наших силах только задуматься о том, что мы можем сделать сейчас, и тут на человека возлагается настоящая ответственность. Об этом и о том, что человек должен сделать все возможное, чтобы помочь близкому, и только потом попросить помощи у Бога, рассказал заместитель главного раввина Москвы, раввин Элиэзер Райхман в серии видеороликов, в которых религиозные деятели рассуждают о причинах болезней детей. Цель цикла «Болезнь и Вера» — показать, что все религии дают родителям болеющих детей надежду и силы.