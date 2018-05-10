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Московских родителей научат говорить с детьми о сложных вещах простым языком
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Московских родителей научат говорить с детьми о сложных вещах простым языком 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральной научной библиотеке имени Николая Некрасова 13 мая пройдет встреча с историком философии, профессором Сорбонны Жан-Полем Монгеном. Он расскажет родителям о том, как можно говорить с детьми о сложных вещах простым языком.
— Это очень значимое мероприятие в области педагогики. Жан-Поль Монген поделится с присутствующими своим видением того, как можно заинтересовать ребенка серьезными вопросами философии, — рассказала Наталья Сенаторова, заместитель руководителя отдела культурно-просветительских проектов и программ библиотеки.
Она добавила, что гость представит на мероприятии свою книгу, которая пользуется большим успехом во Франции. Гости встречи смогут задать лектору вопросы.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Вход свободный. Необходима регистрация на официальном сайте библиотеки.
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