Многодетные семьи Басманного района встретятся в центре «Золотые купола» 

Мероприятие, приуроченное к Международному дню семей пройдет 17 мая в Центре творчества «Золотые купола». В этот день многодетные семьи Басманного района соберутся за круглым столом.
— В этот раз мы встретимся в помещении центра и устроим чаепитие. Причем на мероприятие придут многие представители семей: бабушки и дедушки, родители и, конечно, дети. Они обсудят планы на лето, — рассказала организатор встречи Вероника Бондарь.
Она отметила, что сотрудники центра ожидают 12 семей.
— Кстати, перед собравшимися с творческими номерами выступят дети из района, — добавила Вероника Бондарь.
Встреча начнется в 18:00 по адресу: Переведеновский переулок, дом 4, строение 1.