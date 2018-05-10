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Многодетные семьи Басманного района встретятся в центре «Золотые купола»
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Многодетные семьи Басманного района встретятся в центре «Золотые купола» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мероприятие, приуроченное к Международному дню семей пройдет 17 мая в Центре творчества «Золотые купола». В этот день многодетные семьи Басманного района соберутся за круглым столом.
— В этот раз мы встретимся в помещении центра и устроим чаепитие. Причем на мероприятие придут многие представители семей: бабушки и дедушки, родители и, конечно, дети. Они обсудят планы на лето, — рассказала организатор встречи Вероника Бондарь.
Она отметила, что сотрудники центра ожидают 12 семей.
— Кстати, перед собравшимися с творческими номерами выступят дети из района, — добавила Вероника Бондарь.
Встреча начнется в 18:00 по адресу: Переведеновский переулок, дом 4, строение 1.
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