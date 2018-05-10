Многодетные семьи Басманного района встретятся в центре «Золотые купола»

Мероприятие, приуроченное к Международному дню семей пройдет 17 мая в Центре творчества «Золотые купола». В этот день многодетные семьи Басманного района соберутся за круглым столом.

— В этот раз мы встретимся в помещении центра и устроим чаепитие. Причем на мероприятие придут многие представители семей: бабушки и дедушки, родители и, конечно, дети. Они обсудят планы на лето, — рассказала организатор встречи Вероника Бондарь.

Она отметила, что сотрудники центра ожидают 12 семей.

— Кстати, перед собравшимися с творческими номерами выступят дети из района, — добавила Вероника Бондарь.

Встреча начнется в 18:00 по адресу: Переведеновский переулок, дом 4, строение 1.