Школьник умер на забеге в честь Дня Победы в Пензенской области

Девятиклассник умер на спортивном мероприятии, посвященном Дню Победы. Мальчик упал замертво во время забега на 200 метров. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс».

По словам детского омбудсмена Елены Столяровой, 8 мая проходили соревнования, в которых принимали участие девятиклассники. Погибший был в составе одной из команд. Нужно было пробежать эстафету в 200 метров. Мальчик пробежал около 100 метров и упал.

Елена СтоляроваЕму стали оказывать первую помощь, из соседней амбулатории прибежал медработник, вызвали бригаду скорой помощи, но все попытки привести ребенка в чувство не удались

По данным издания, ребенок проходил медицинское обследование в ноябре 2017. На данный момент выясняется, были ли у него противопоказания к занятиям физкультурой.