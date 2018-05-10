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Школьник умер на забеге в честь Дня Победы в Пензенской области
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Школьник умер на забеге в честь Дня Победы в Пензенской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Медиа-центр
Девятиклассник умер на спортивном мероприятии, посвященном Дню Победы. Мальчик упал замертво во время забега на 200 метров. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс».
По словам детского омбудсмена Елены Столяровой, 8 мая проходили соревнования, в которых принимали участие девятиклассники. Погибший был в составе одной из команд. Нужно было пробежать эстафету в 200 метров. Мальчик пробежал около 100 метров и упал.
Елена СтоляроваЕму стали оказывать первую помощь, из соседней амбулатории прибежал медработник, вызвали бригаду скорой помощи, но все попытки привести ребенка в чувство не удались
По данным издания, ребенок проходил медицинское обследование в ноябре 2017. На данный момент выясняется, были ли у него противопоказания к занятиям физкультурой.
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