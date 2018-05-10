Панков предложил ужесточить наказание политическим педофилам

Инициативу готовы поддержать члены большинства фракций, представленных в Госдуме

Напомним, митинг оппозиции прошел 5 мая в разных регионах России. В том числе — в Саратове, где был задержан 12-летний участник протестной акции.

Депутат ГД РФ Николай Панков обеспокоен тем, что все чаще и чаще навальновцы выводят на улицы детей, причем, — детей несовершеннолетних. По мнению парламентария, нельзя молчать, «когда наших детей в свою работу вовлекают политические педофилы». Об этом Панков написал в своем блоге «Пара слов».

Умышленное вовлечение несовершеннолетних и риск подвергнуть их опасности, как считает депутат ГД РФ, ничем не отличается от насильственных действий, только в политической плоскости.

«Ребенок не может знать, что ему грозит за участие в противозаконной акции, и что правоохранительные органы могут применить силу… Здесь много факторов, почему саратовский мальчик оказался в этой ситуации. Прежде всего — родители, общество. А в таких случаях, за детей отвечают именно политические педофилы», — пишет Панков.

Единственный выход, по его мнению, — это ужесточения наказания для вовлекающих в политические митинги детей.