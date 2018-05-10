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Яна Поплавская позвала детей в московские библиотеки
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Яна Поплавская позвала детей в московские библиотеки 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Какие ещё технические новшества появились в библиотеках и кого там можно встретить — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.
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