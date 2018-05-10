В День Победы в тысячной толпе потерялись восемь детей

В День Победы восемь волгоградок, которые вышли на праздничную прогулку по городу, потеряли своих детей в многотысячной толпе.

— Мама одного ребенка попросила помощи полицейских во время финального матча на Кубке России по футболу, — уточнили в пресс-службе областного главка. — Еще четверо женщин не уследили за детьми на Мамаевом кургане, где собралось двести тысяч горожан. Трое волгоградцев в возрасте от пяти до двенадцати лет убежали от родителей на Центральной набережной Волгограда.

Несмотря на огромное количество зрителей, полицейские быстро нашли всех юных потеряшек.

— На набережной сотрудники остановили пьяную женщину с полуторагодовалой дочкой, — уточнили в пресс-службе полиции. — Пока до центра города доехал супруг волгоградки, перебравшей со спиртным, малышом занимались инспекторы по делам несовершеннолетних. На нетрезвую даму составили административный протокол.

В День Победы до Мамаева кургана дошли двести тысяч горожан. Еще сорок тысяч волгоградцев решили посмотреть вечерний концерт и салют на нижней террасе набережной. А вот разглядывать военную технику из-за красных ограждений пришли 25 тысяч зрителей.