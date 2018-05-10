Отдых под контролем. Пришкольные лагеря пройдут десятки проверок перед каникулами

В этом году летние оздоровительные пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей откроют в 87 образовательных организациях городов и районов Ямала.

В них организуют работу 108 смен. Об этом сегодня, 10 мая, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО.

Он отметил, что этим летом в лагерях отдохнут 7999 ребят. Для обеспечения их безопасного отдыха в округе проводятся все необходимые мероприятия. Так, сейчас образовательные организации готовят помещения к приему детей, исполняют требования антитеррористических, санитарных и противопожарных правил. Также большое внимание уделяют подбору и расстановке педагогических кадров, персоналу пищеблоков, а также их профессиональной и гигиенической подготовке.

В каждой организации изданы приказы об усилении мер безопасности во время проведения летней оздоровительной кампании и праздничных мероприятий. Кроме того, проведены проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализацией, состояние путей эвакуации.

В организациях предусмотрены мероприятия по практической тренировке эвакуации людей при пожаре.