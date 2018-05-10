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Отдых под контролем. Пришкольные лагеря пройдут десятки проверок перед каникулами
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Отдых под контролем. Пришкольные лагеря пройдут десятки проверок перед каникулами 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом году летние оздоровительные пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей откроют в 87 образовательных организациях городов и районов Ямала.
В них организуют работу 108 смен. Об этом сегодня, 10 мая, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО.
Он отметил, что этим летом в лагерях отдохнут 7999 ребят. Для обеспечения их безопасного отдыха в округе проводятся все необходимые мероприятия. Так, сейчас образовательные организации готовят помещения к приему детей, исполняют требования антитеррористических, санитарных и противопожарных правил. Также большое внимание уделяют подбору и расстановке педагогических кадров, персоналу пищеблоков, а также их профессиональной и гигиенической подготовке.
В каждой организации изданы приказы об усилении мер безопасности во время проведения летней оздоровительной кампании и праздничных мероприятий. Кроме того, проведены проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализацией, состояние путей эвакуации.
В организациях предусмотрены мероприятия по практической тренировке эвакуации людей при пожаре.
Сергей Бойченко обратил внимание представителей муниципалитетов на необходимость соблюдения правил безопасной перевозки детей: «Все выезды школьников должны быть предварительно согласованы с госавтоинспекцией с соблюдением требования по перевозке детей», — резюмировал он.
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