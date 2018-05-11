В Челябинске возбудили уголовное дело после расстрела двух собак

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая — РИА Новости . Уголовное дело по требованию прокуратуры возбудили в полиции Челябинска по факту обнаружения двух расстрелянных собак на территории завода, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в полицию обратился местный житель, рассказавший, что 9 апреля на территории электродного завода в Металлургическом районе Челябинска были обнаружены трупы двух собак. Прокуратура уточняет, что смерть собак наступила из-за сквозных обширно проникающих ранений грудной клетки после выстрелов из огнестрельного оружия.

"По указанию прокуратуры района дознавателем отдела полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль, уточняется в сообщении.