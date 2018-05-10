Фестиваль «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор»

19 мая в 26 регионах России пройдет фестиваль, цель которого популяризовать детские подвижные игры среди детей и взрослых. Для этого команда «Университета детства» в каждом населенном пункте, присоединившемся к акции, организует не менее трех площадок с подвижными и свободными играми и одну или две площадки, представляющие собой творческие мастерские.

Площадки расположатся в парке или во дворе, на территории детского сада с привлечением недалеко расположенных детских садов, жителей дворов. Участники могут свободно перемещаться от одной площадки к другой. В Москве Фестиваль игры 4D пройдет 19 мая с 11.00 до 13.00 на базе парка ПКиО «Красная Пресня», Краснопресненские пруды.

Организатор — «Университета детства» Рыбаков Фонда — инициатива по поддержке и развитию дошкольного образования, ориентированного на ребенка. Миссия — счастливое проживание детства и реализация потенциала развития и образования каждым ребенком. Проект «ИГРА 4D» был создан командой педагогов дошкольного образования из шести регионов Российской Федерации совместно с командой программы «Университет Детства» для популяризации детской подвижной игры и ведения игровых дискуссий.