Осетинские чиновники отказались признать инвалидом ребенка с одним глазом

Чиновники Северной Осетии отказались признать инвалидом 9-летнего Виталия Кцоева, который живет с одним глазом.

Мать школьника Жанна Бизикоева уже шесть лет пытается добиться от властей бесплатных протезов, но чиновники твердят одно: по федеральному закону мальчику льготы не положены.

Ребенок потерял глаз, когда ему было три года. По иронии судьбы, его мать тогда работала медсестрой в глазном отделении больницы. К ней в операционную и привезли ее ребенка с травмой глаза. С тех пор прошло шесть лет, бесплатную помощь мальчик не получает, глазной протез оплачивает семья, а в инвалидности отказывают местные чиновники. По словам Бизикоевой, работники департамента здравоохранения утверждают, что зрение ребенка в полном порядке.

«Согласно приказу, острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией больше 0,3 в инвалидность не укладывается. Это расценивается как незначительное нарушение функции», — заявила замруководителя медико-социальной экспертизы по Северной Осетии Фатима Золоева.

Врачи готовы вернуться к обсуждению вопросу об инвалидности только в том случае, если ухудшится зрение второго глаза.

Мать Виталика вновь готовит документы для повторной медицинской экспертизы. Она намерена продолжить борьбу с чиновниками.

«Необходима ежегодная замена протеза, потому что он перекручивается, становится маленьким, из-за этого он ему мешает. Он сразу его снимает, когда приходит со школы домой», — рассказала НТВ мать Виталика.

Сейчас семья оплачивает ежегодную замену протеза. Его изготавливают в Москве по индивидуальному эскизу. Все дорожные расходы и оплата гостиницы также ложатся на родителей мальчика. При этом для детей-инвалидов все это делается бесплатно.

Недавно соцслужбы отказались признать мать четверых детей многодетной из-за того, что ее муж не является гражданином России.