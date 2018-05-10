«Супермамочки» из Одинцова создали свой любительский театр

В Одинцове родители устроили сюрприз своим детям и сыграли в настоящем спектакле. Представление организовали по мотивам всемирно известного советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».

В этом детском спектакле отец троих детей Леонид Губин — единственный мужчина. На полчаса он превратился в героя известного советского мультфильма — Вовку. Многодетный папа признается: раньше играть в постановках не приходилось, но ради малышей стоит идти на эксперименты.

Я думаю, что из этого спектакля они должны вынести то, что надо делать все самому. Если ты чего-то хочешь добиться, то не надо полагаться на Золотую рыбку или еще каких-то героев. Надо полагаться на самого себя

— Леонид Губин.

Чтобы поставить спектакль «Вовка вТридевятом царстве», понадобилось два месяца. Одинцовские «Супермамочки» подключили все силы: дни искали костюмы, другие мастерили декорации. Участницы клуба уверены: сложнее всего пришлось сценаристам. Для того чтобы собрать все образы вместе, понадобилось изучить десятки сайтов и не спать несколько ночей.

Свой родительский театр «Супермамочки» создали из-за того, что водить детей на постановки в Москву или по области — проблематично. Во многих местах для малышей нет условий или спектакли рассчитаны на старший возраст.

Одинцовские супермамочки мечтают поставить спектакль не только для детей, но и с их участием. Сейчас родительский театр начал подбирать интересную сказку, стать актером или попробовать себя в роли режиссера может любой желающий.