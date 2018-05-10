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В Хорошево-Мневниках родителей проконсультируют по вопросам воспитания детей
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В Хорошево-Мневниках родителей проконсультируют по вопросам воспитания детей 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В храме Хорошево-Мневников во вторник, 15 мая, пройдет лекция «Чтобы ребенок не был трудным». Встречу проведет православный детский психолог, член Союза писателей России, автор множества статей и книг по вопросам воспитания Татьяна Шишова.
— На встрече будут рассмотрены вопросы воспитания и послушания, профилактики детских страхов, роли отца в семье и многие другие. Приглашаются все желающие, — сообщили в пресс-службе храма великомученика Феодора Тирона.
Начало в 19.00. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8 (903) 291-98-84 (Наталья). Напомним, храм великомученика Феодора Тирона находится по адресу ул. Берзарина, д. 15, корп. 1.
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