В Хорошево-Мневниках родителей проконсультируют по вопросам воспитания детей

В храме Хорошево-Мневников во вторник, 15 мая, пройдет лекция «Чтобы ребенок не был трудным». Встречу проведет православный детский психолог, член Союза писателей России, автор множества статей и книг по вопросам воспитания Татьяна Шишова

— На встрече будут рассмотрены вопросы воспитания и послушания, профилактики детских страхов, роли отца в семье и многие другие. Приглашаются все желающие, — сообщили в пресс-службе храма великомученика Феодора Тирона.

Начало в 19.00. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8 (903) 291-98-84 (Наталья). Напомним, храм великомученика Феодора Тирона находится по адресу ул. Берзарина, д. 15, корп. 1.