Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню семьи пройдет в Щербинке 

Фото: архив
Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню семьи пройдет 12 мая в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.
— В программе у нас помимо эстафеты, в которой родители и дети смогут поучаствовать совместно, запланированы еще разнообразные викторины и конкурсы, — поделилась педагог дополнительного образования ДЮЦ Нина Бомбина.
Товарищеские соревнования пройдут между семьями учеников учреждения.
Старт мероприятий запланирован на 12:00 по адресу: улица Пушкинская, дом №3 «а». Напомним, что Международный день семей отмечается с 1993 года по инициативе Организации Объединенных Наций.