Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню семьи пройдет в Щербинке

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Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню семьи пройдет 12 мая в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.

— В программе у нас помимо эстафеты, в которой родители и дети смогут поучаствовать совместно, запланированы еще разнообразные викторины и конкурсы, — поделилась педагог дополнительного образования ДЮЦ Нина Бомбина.

Товарищеские соревнования пройдут между семьями учеников учреждения.