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День защиты детей отметят в Войковском
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День защиты детей отметят в Войковском 

Управа района Войковский 37 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Ко Дню защиты детей в библиотеке № 21 на Космонавта Волкова проведут встречу «Радуга детства». Маленьких читателей ждут 1 июня.
«Первый в мировой истории День защиты детей отмечали 1 июня 1950 года, а приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 стране мира, — говорится в анонсе на сайте Централизованной библиотечной системы САО. — Сотрудники подготовят для читателей викторину по любимым сказкам. Поиграем на улице в классики, запустим мыльные пузыри и проведем конкурс «Самый внимательный читатель».
В помещении библиотеки будет также представлена книжная выставка «Праздник детворы».
Начало мероприятия в 13.00. Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. (жм)
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