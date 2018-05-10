День защиты детей отметят в Войковском

Ко Дню защиты детей в библиотеке № 21 на Космонавта Волкова проведут встречу «Радуга детства». Маленьких читателей ждут 1 июня.

«Первый в мировой истории День защиты детей отмечали 1 июня 1950 года, а приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 стране мира, — говорится в анонсе на сайте Централизованной библиотечной системы САО. — Сотрудники подготовят для читателей викторину по любимым сказкам. Поиграем на улице в классики, запустим мыльные пузыри и проведем конкурс «Самый внимательный читатель».

В помещении библиотеки будет также представлена книжная выставка «Праздник детворы».

Начало мероприятия в 13.00. Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. (жм)