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В пять раз больше вологжан пострадали от клещей за неделю, чем с начала весны
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В пять раз больше вологжан пострадали от клещей за неделю, чем с начала весны 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
За минувшую неделю кровопийцы напали на 228 жителей областного центра, в том числе 68 детей. Эти показатели в разы превышают цифры прошлой недели. Всего же с начала сезона от укусов клещей пострадало 276 вологжан, в том числе 80 детей.
В области же к медикам по поводу присасывания клещей обратились почти 1159 человек, из них свыше 380 детей в возрасте до 17 лет. Лабораторные исследования показали, что более 390 паразитов инфицированы. Клещевой энцефалит обнаружен у двух особей, боррелиоз — у 139, моноцетарный эрлихиоз — у 10 клещей.
Напомним, что наиболее активны клещи в мае-июне. Одним из эффективных методов защиты от инфицирования при укусе клеща является вакцинация. Для детей такая прививка будет бесплатной. Также сейчас продолжается обработка зеленых зон специальным средством.
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