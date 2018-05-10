В пять раз больше вологжан пострадали от клещей за неделю, чем с начала весны

За минувшую неделю кровопийцы напали на 228 жителей областного центра, в том числе 68 детей. Эти показатели в разы превышают цифры прошлой недели. Всего же с начала сезона от укусов клещей пострадало 276 вологжан, в том числе 80 детей.

В области же к медикам по поводу присасывания клещей обратились почти 1159 человек, из них свыше 380 детей в возрасте до 17 лет. Лабораторные исследования показали, что более 390 паразитов инфицированы. Клещевой энцефалит обнаружен у двух особей, боррелиоз — у 139, моноцетарный эрлихиоз — у 10 клещей.

Напомним, что наиболее активны клещи в мае-июне. Одним из эффективных методов защиты от инфицирования при укусе клеща является вакцинация. Для детей такая прививка будет бесплатной. Также сейчас продолжается обработка зеленых зон специальным средством.