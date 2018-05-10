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На Михалковской с детьми провели занятие по правилам безопасности в летний период
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На Михалковской с детьми провели занятие по правилам безопасности в летний период 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Открытые уроки, посвященные безопасному отдыху в период предстоящих каникул, организованы в школах севера столицы. На них специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ рассказывают детям о правилах поведения на природе и в быту. Ребят обучают действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания.
Одно из таких занятий прошло на базе спецшколы № 1 на Михалковской. Урок посетили специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс и преподаватель УМЦ по ГО и ЧС САО Виктор Марков.
— Занятие началось с вопроса: «Какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть во время летних каникул в мегаполисе и на природе?» Дети легко смогли назвать основные и с помощью специалистов разобрали правила поведения в каждой из них. О мерах личной безопасности в период их летнего отдыха воспитанники спецшколы слушали с интересом, — сообщили организаторы мероприятия.
Виктор Марков, профессиональный медик, рассказал ребятам о способах оказания помощи при потере сознания, показал основные приемы сердечно-легочной реанимации и правила накладывания повязок.
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