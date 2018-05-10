Специалисты проверят, как кормят детей в костромских лагерях

Межведомственная комиссия проверит пришкольные лагеря, узнал KOSTROMA.TODAY. Проверки начнутся с 14 мая.

По информации пресс-службы городской администрации, с состав комиссии войдут представители Роспотребнадзора МЧС , департамента здравоохранения, комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью, центра гражданской защиты и сотрудники полиции.

Основное внимание во время рейдов будет уделено вопросам обеспечения безопасности детей, состоянию игрового, спортивного оборудования, организации полноценного отдыха, качественного медицинского обслуживания и питания.

Комиссии предстоит проверить 37 учреждений.

Всего в городе будет работать 43 пришкольных лагеря.

Общая стоимость путёвки в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в этом году — 3312 рублей. При этом родительская плата составляет 828 рублей.

ТОП-5 летних лагерей по версии KOSTROMA.TODAY можно узнать здесь.