Специалисты проверят, как кормят детей в костромских лагерях 

Межведомственная комиссия проверит пришкольные лагеря, узнал KOSTROMA.TODAY. Проверки начнутся с 14 мая.
По информации пресс-службы городской администрации, с состав комиссии войдут представители Роспотребнадзора, МЧС, департамента здравоохранения, комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью, центра гражданской защиты и сотрудники полиции.
Основное внимание во время рейдов будет уделено вопросам обеспечения безопасности детей, состоянию игрового, спортивного оборудования, организации полноценного отдыха, качественного медицинского обслуживания и питания.
Комиссии предстоит проверить 37 учреждений.
Всего в городе будет работать 43 пришкольных лагеря.
Общая стоимость путёвки в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в этом году — 3312 рублей. При этом родительская плата составляет 828 рублей.
ТОП-5 летних лагерей по версии KOSTROMA.TODAY можно узнать здесь.