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Малыши из Восточного Дегунина подготовили рисунки для экспозиции в честь Дня Победы
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Малыши из Восточного Дегунина подготовили рисунки для экспозиции в честь Дня Победы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Воспитанники дошкольного отделения № 4 школы № 1678 в Керамическом проезде в честь Дня Победы подготовили плакаты и рисунки, которые были собраны в экспозицию «Спасибо деду за Победу».
Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В нашем дошкольном отделении была открыта выставка рисунков и плакатов, на которых дети отразили свое отношение к событиям военных лет, — рассказал сотрудник администрации. — Наша основная задача — воспитывать в детях чувство патриотизма, любовь и уважение к ветеранам, а также ко всем защитникам Родины.
Напомним, дошкольное отделение № 4 школы № 1678 располагается по адресу Керамический проезд, дом 71, корпус 4. (мю)
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