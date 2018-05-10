Малыши из Восточного Дегунина подготовили рисунки для экспозиции в честь Дня Победы

Воспитанники дошкольного отделения № 4 школы № 1678 в Керамическом проезде в честь Дня Победы подготовили плакаты и рисунки, которые были собраны в экспозицию «Спасибо деду за Победу».

Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В нашем дошкольном отделении была открыта выставка рисунков и плакатов, на которых дети отразили свое отношение к событиям военных лет, — рассказал сотрудник администрации. — Наша основная задача — воспитывать в детях чувство патриотизма, любовь и уважение к ветеранам, а также ко всем защитникам Родины.

Напомним, дошкольное отделение № 4 школы № 1678 располагается по адресу Керамический проезд, дом 71, корпус 4. (мю)