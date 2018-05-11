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Две сломавшиеся фуры остановили движение на юге Волгограда
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Две сломавшиеся фуры остановили движение на юге Волгограда 

v1.ru 33 минуты назад
Фото: v1.ru
Две аварии в районе моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда привели к километровым пробкам в обе стороны.
— Сначала на мосту сломалась фура в сторону Кировского района. Говорят, ее уже починили, но пробка не рассосалась. А теперь и в обратную сторону поломанная фура стоит, — рассказал V1.ru стоящий в пробке водитель.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в южную сторону полуторакилометровая пробка растянулась от спорткомплекса «Судостроитель» до улицы Фадеева. Средняя скорость потока на этом участке составляет в среднем пять километров в час.
Гораздо хуже ситуация для тех, кто едет в сторону Кировского района. От парка Пионерского до кинотеатра «Юбилейный» и далее до бульвара Энгельса возник огромный трехкилометровый затор. Также парализована и улица Фадеева с сторону центра. Машины движутся по этим улицам со скоростью от трех до пяти километров в час, хотя на некоторых небольших отрезках она увеличивается до 20 километров в час.
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