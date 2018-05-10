В Волгограде семья с двумя детьми встретила День Победы в сломавшемся лифте

Семья, оказавшаяся в элитном доме рядом со стадионом «Волгоград Арена», в День Победы стала пленником сломавшегося лифта. — Вчера к наряду инспекторов ГАИ прибежал взволнованный мужчина, который рассказал, что в ближайшем доме его жена, теща и двое детей уже час не могут выбраться из лифта, — рассказали в пресс-службе главка. — Полицейские «разбудили» сотрудников управляющей компании. Вскоре лифтеры открыли двери и наконец освободили перенервничавшую семью. Спасенных женщин и детей полицейские отвезли домой на патрульной машине. V1.ru выясняет, что стало причиной поломки лифта.