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В Волгограде семья с двумя детьми встретила День Победы в сломавшемся лифте
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В Волгограде семья с двумя детьми встретила День Победы в сломавшемся лифте 

v1.ru 34 минуты назад
Фото: v1.ru
Семья, оказавшаяся в элитном доме рядом со стадионом «Волгоград Арена», в День Победы стала пленником сломавшегося лифта.
— Вчера к наряду инспекторов ГАИ прибежал взволнованный мужчина, который рассказал, что в ближайшем доме его жена, теща и двое детей уже час не могут выбраться из лифта, — рассказали в пресс-службе главка. — Полицейские «разбудили» сотрудников управляющей компании. Вскоре лифтеры открыли двери и наконец освободили перенервничавшую семью.
Спасенных женщин и детей полицейские отвезли домой на патрульной машине. V1.ru выясняет, что стало причиной поломки лифта.
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