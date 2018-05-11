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За шесть лет «Тольяттиазот» перечислил 28 миллиардов рублей налогов
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За шесть лет «Тольяттиазот» перечислил 28 миллиардов рублей налогов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Корпорация «Тольяттиазот» (ТОАЗ) в 2012 — 2017 годах перечислила 27,9 миллиарда рублей в виде налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней, в том числе более 20,6 миллиарда рублей в региональные и местные бюджеты. Информация об этом была опубликована 11 мая на официальном сайте корпорации в сети интернет.
В документе отмечается, что «Тольяттиазот» уже многие годы входит в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области, которые формируют более четверти областного бюджета. Предприятие также обеспечивает значительный объем поступлений в бюджет городского округа Тольятти, являясь одним из градообразующих.
«Символично, что объем налогов, уплаченных за последние шесть лет, сопоставим с объемом инвестиций, направленных на развитие предприятия за этот же период (более 28 миллиардов рулей)», — отметил заместитель генерального директора ТОАЗа Николай Неплюев.
Уплата налогов — не единственное проявление социальной ответственности предприятия. ТОАЗ ведет активную благотворительную деятельность в самарском регионе, поддерживая учреждения культуры (Тольяттинская филармония и Тольяттинский краеведческий музей), молодых музыкантов (стипендиальная программа «Импульс»), медицинские учреждения, нуждающихся (детей, оставшихся без попечения родителей, больных детей и ветеранов), а также выделяя средства на поддержку спорта (Федерация баскетбола Самарской области и строительство спортплощадки в Комсомольском районе) и семей-усыновителей (гранты семьям, усыновившим детей из Самарской области и детей-инвалидов).
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